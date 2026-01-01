Анна Семак

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Семак отдает ползарплаты на благотворительность. Об этом сказала его жена
#Сергей Семак
Все новости
Материалы
«Я постоянно слышал, что таких, как я, убивали». Анна Семак выпустила документальный фильм о Гвинее-Бисау
#Гвинея-Бисау
Все материалы