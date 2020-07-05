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Как «Зенит» празднует чемпионство: колонка на стадионе, домашняя гитара, танцы в раздевалке

05 июля, 23:35

Официальный сайт РПЛ

Такой была чемпионская раздевалка:

Со стадиона вышли с музыкой:

Семак немного пострадал:

Тут без комментариев:

Йоу!

Фанаты «Зенита» готовились к чемпионству огнем. Так и зажгли:

Болельщики «Зенита» были и на стадионе в Краснодаре. Сразу после свистка команда их благодарила:

Есть и такое музыкальное празднование с гитарой:

Некоторые фанаты радуются дома:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер РПЛ/«Зенит»
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