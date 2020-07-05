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Как «Зенит» празднует чемпионство: колонка на стадионе, домашняя гитара, танцы в раздевалке
05 июля, 23:35
Такой была чемпионская раздевалка:
Со стадиона вышли с музыкой:
Семак немного пострадал:
Тут без комментариев:
Йоу!
Фанаты «Зенита» готовились к чемпионству огнем. Так и зажгли:
Болельщики «Зенита» были и на стадионе в Краснодаре. Сразу после свистка команда их благодарила:
Есть и такое музыкальное празднование с гитарой:
Некоторые фанаты радуются дома:
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