Роберт Левандовски
Бундеслига
Герд Мюллер
Бавария
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#Роберт Левандовски #Бундеслига #Бавария #Герд Мюллер

Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона

5 часов назад

«Бавария» обыграла «Аугсбург» (5:2) в 34-м туре Бундеслиги. Роберт Левандовски в этой игре забил 41-й гол в сезоне Бундеслиги. Он отличился на 90-й минуте. Перед этим вратарь «Аугсбурга» отбил шесть его ударов.

Так Левандовски перебил достижение Герда Мюллера. Он забил 40 голов в сезоне-1971/72. Тогда Мюллер провел в сезоне 33 матча. Левандовски отыграл всего 29 игр в сезоне-2020/21.

«Бавария» выиграла чемпионский титул. Тренер «Баварии» Ханси Флик проводил последнюю игру во главе клуба.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Баварии»
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Герд Мюллер (это главный форвард в истории Германии) живет в доме престарелых c прогрессирующей деменцией
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