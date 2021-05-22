Роберт Левандовски
Бундеслига
Герд Мюллер
Бавария
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
5 часов назад
«Бавария» обыграла «Аугсбург» (5:2) в 34-м туре Бундеслиги. Роберт Левандовски в этой игре забил 41-й гол в сезоне Бундеслиги. Он отличился на 90-й минуте. Перед этим вратарь «Аугсбурга» отбил шесть его ударов.
Так Левандовски перебил достижение Герда Мюллера. Он забил 40 голов в сезоне-1971/72. Тогда Мюллер провел в сезоне 33 матча. Левандовски отыграл всего 29 игр в сезоне-2020/21.
«Бавария» выиграла чемпионский титул. Тренер «Баварии» Ханси Флик проводил последнюю игру во главе клуба.
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