«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в финале Кубка английской лиги. Гвардиола взял этот трофей в четвертый раз за карьеру.

Защитник Эмерик Лапорт провел в сезоне три матча в Кубке лиги. Он имеет там два гола – забивал еще «Арсеналу» в декабрьском матче.

Дальше «Манчестер Сити» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Клуб лидирует в АПЛ. За 33 матча «Ман Сити» набрал 77 очков.