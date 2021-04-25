Манчестер Сити
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Эмерик Лапорт
Тоттенхэм
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#Манчестер Сити #Футбол #Тоттенхэм #Эмерик Лапорт #Кубок Лиги

«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале

вчера, 20:19

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в финале Кубка английской лиги. Гвардиола взял этот трофей в четвертый раз за карьеру.

Защитник Эмерик Лапорт провел в сезоне три матча в Кубке лиги. Он имеет там два гола – забивал еще «Арсеналу» в декабрьском матче.

Дальше «Манчестер Сити» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Клуб лидирует в АПЛ. За 33 матча «Ман Сити» набрал 77 очков.

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