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#Брендан Роджерс #Футбол #Ливерпуль #Лестер #Астон Вилла #Кубок Лиги #Селтик

За пять лет тренер Роджерс проиграл два кубковых матча. Соперник и стадия турнира повторялись

29 января, 11:02

www.imago-images.de/Global Look Press

  • 19 апреля 2015 года. Полуфинал Кубка Англии. «Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 2:1
  • 28 января 2020 года. Полуфинал Кубка Лиги. «Астон Вилла» – «Лестер» – 2:1

Эти матчи объединяет фигура тренера Брендана Роджерса. В 2015-м он как раз заканчивал работу в «Ливерпуле», потом уехал в «Селтик», а теперь работает в «Лестере». Squawka посчитала, что между этими играми команды Роджерса выиграли 31 кубковый матч. Роджерс стал обладателем трех шотландских кубков и вернулся в Англию, где опять возникла «Астон Вилла».

После полуфинала Кубка Лиги Роджерс говорил о спорных судейских решениях, но все равно поздравил соперника: «Мы играли с хорошим контролем, хорошим самообладанием в игре и создавали возможности. Я думал, что мы были превосходны, их вратарь сделал несколько выдающихся спасений. Поздравляем игроков «Астон Виллы». Они прошли, а мы должны двигаться дальше».

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