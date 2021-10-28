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Геройство игроков «Ливерпуля»: один забил ударом скорпиона, другой – отбил мяч лицом
#Ливерпуль
28 октября 2021, 00:53
Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует
#Манчестер Сити
29 декабря 2020, 16:37
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
#Кевин Келлехер
02 декабря 2020, 12:26
Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
10 октября 2020, 16:52
Фанаты «МЮ» признали Мату игроком месяца. Он не сыграл в АПЛ ни минуты
#Хуан Мата
04 октября 2020, 16:40
Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним
2
#Эрик Дайер
30 сентября 2020, 00:35
2
«Ливерпуль» сыграет два официальных матча за сутки. Еще раз: два матча – одни сутки
#Ливерпуль
06 ноября 2019, 14:00
Какая радость от победы, если «Ливерпуль» может не выйти на следующую игру Кубка Лиги?
#Ливерпуль
31 октября 2019, 12:20
Зинченко не дали поднять Кубок лиги. Прошлый трофей он разбил
#Александр Зинченко
25 февраля 2019, 11:20
#Александр Зинченко
25 февраля 2019, 11:20
У Сарри больше нет авторитета. Его вратарь проигнорировал замену, а потом проиграл финал
#Маурицио Сарри
24 февраля 2019, 22:30