Кубок Лиги

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Геройство игроков «Ливерпуля»: один забил ударом скорпиона, другой – отбил мяч лицом
#Ливерпуль
Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует
#Манчестер Сити
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
#Кевин Келлехер
Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
Фанаты «МЮ» признали Мату игроком месяца. Он не сыграл в АПЛ ни минуты
#Хуан Мата
Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним
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#Эрик Дайер
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«Ливерпуль» сыграет два официальных матча за сутки. Еще раз: два матча – одни сутки
#Ливерпуль
Какая радость от победы, если «Ливерпуль» может не выйти на следующую игру Кубка Лиги?
#Ливерпуль
Зинченко не дали поднять Кубок лиги. Прошлый трофей он разбил
#Александр Зинченко
#Александр Зинченко
У Сарри больше нет авторитета. Его вратарь проигнорировал замену, а потом проиграл финал
#Маурицио Сарри