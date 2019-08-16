Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги

«Фортуна» – мало мяча в ногах, но много зрелища

Реже нее в прошлом сезоне Бундеслиги мячом владел лишь вылетевший «Нюрнберг», но зато лишь девять матчей из 34 с участием «Фортуны» были «низовыми» (меньше трех голов). В начале сезона команда выступала нестабильно и даже получила 1:7 от «Айнтрахта». Когда подошла к фанатам, те пели и совсем не ругались на игроков.

Теперь «Фортуне» придется обходить без Доди Лукебакио, который первым в истории забил четыре гола «Баварии» в одном сезоне. Зато там играют брат Деяна Ловрена – Давор, «новый Левандовски» поляк Ковнацки, победитель ЛЧ с «Баварией» Контенто и уникальный голкипер Ренсинг, умудрившийся выбыть на несколько недель из-за травмы, потянув спину, когда завязывал шнурки (было это давно и не в «Фортуне»).

У «Герты» новый инвестор

Лукебакио будет теперь играть в Берлине – «Фортуна» не выплатила бы «Уотфорду» за него 20 миллионов евро, у «Герты» такие деньги нашлись – в июне 37,5% акций на сумму 125 миллионов евро приобрела компания Tennor Holding. Спортивный директор клуба Михаэль Преетц считает, что это сотрудничество позволит «Герте» выйти на европейский уровень в скором времени. Пока же берлинскую команду будет тренировать специалист из «молодежки» – Анте Чович.

Как выступит самый спокойный клуб лиги?

Таким считается «Майнц», который редко влипает в какие-то странные истории, спокойно играет себе во второй половине турнирной таблицы и откроет свой 11-й подряд сезон в Бундеслиге. Тренер Шварц любит ставить игру с владением мячом, а в команде есть голкипер Центнер, который допустил очень смешную ошибку пару лет назад.

«Фрайбург» невозможно не любить из-за тренера Штрайха

Кристиан Штрайх – легендарная фигура в клубе, он работает там на разных тренерских постах аж с 1995 года. Он ездит на домашние матчи «Фрайбурга» на велосипеде и называет себя «нормальным парнем без тату и пирсинга». Он очень веселый, одно время местная газета даже открыла рубрику «Штрайх недели», где выкладывала самые яркие эпизоды из его выступлений.

В прошлом году Штрайх серьезно занялся стандартами в клубе, так что почти половина голов «Фрайбурга» была забита с пенальти, штрафных и угловых. Ну а самый ценный актив из игроков – молодой Лука Вальдшмидт, забивший летом целых семь голов на молодежном Евро U-21.

«Шальке» будет восстанавливать тренер, который работал в «Боруссии» и АПЛ

«Шальке» жутко провалился в прошлом сезоне, едва не вылетев из Бундеслиги, да еще получив 0:7 от «Манчестер Сити». Тренер Доменико Тедеско не был строг с игроками, затем пришел легендарный Хуб Стевенс и закрутил гайки. Теперь все по-другому – в клубе расширили штаб директоров и пригласили на пост тренера Давида Вагнера.

Вагнер выиграл Кубок УЕФА с «Шальке» как игрок, но потом работал тренером молодежного состава «Боруссии» – злейшего врага «Шальке». Вагнер играл в «Майнце» с Юргеном Клоппом и очень с ним дружил, а затем пересекся в АПЛ, тренируя «Хаддерсфилд». Но как тренер команды Бундеслиги он пока неизвестен. Ужасно интересно, что в итоге получится.