Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
«Боруссия» закупилась, будто решила выиграть Лигу чемпионов
На самом деле цели чуть более приземленные, но боссы клуба в один голос заявляют, что да, теперь пришло время побеждать в чемпионате. «Без всяких «но» и «если» мы будем биться за чемпионство», – сказал Ханс-Йоахим Ватцке. Защиту укрепили Шульцем и аж целым Хуммельсом, атаку – Азаром (братом Эдена) и Брандтом, на постоянной основе подписали Пако.
В общем, все шансы выглядеть круче, чем сезоном ранее, да и трофей уже есть – 2:0 над «Баварией» в Суперкубке. Расписывать больше по «Боруссии» смысла нет – нужно ждать и смотреть, как Люсьен Фавр распорядиться вложениями.
О-о-о, в «Лейпциге» – Нагельсман!
Вы прекрасно помните его безумный «Хоффенхайм» даже по Лиге чемпионов – стабильно пропускал не меньше двух, но регулярно забивал. «Лейпциг» и при Ральфе Рангнике смотрелся весело, теперь вообще интригует сильно. Рангника переместили курировать футбольные проекты «Ред Булла», Нагельсману доверили тренировать.
«У него больший упор на атаку, чаще используется доска для тактики, – рассказывал о различиях на тренировках защитник Хальстенберг. Притом «Лейпциг» сохранил состав – из основных ушел лишь Брума, зато закупился клуб на полсотни миллионов евро. Пять главных приобретений – парни не старше 21 года.
«Байер» потерял Брандта, сохранил Хавертца и ждет ЛЧ
«Леверкузен», уступив «Краснодару» зимой в Лиге Европы, сохранил силы для рывка, набрал 16 очков из 18 возможных в шести последних матчах и неожиданно ворвался в топ-4, получив право сыграть в Лиге чемпионов. Петер Бош за полтора года до этого отказывал «Байеру» и возглавил «Боруссию», но провалился. Возвращение в Бундеслигу получилось удачным – оживил команду после провального начала и увольнения Хайко Херрлиха.
Брандт ушел, но порадовал Хавертц: «Я остаюсь на предстоящий год в Леверкузене и хочу держать подальше от себя всякие слухи». 61 миллион «Байер» потратил на Демирбая, Диаби, Амири и Синкгравена. Хорошее усиление для сложного сезона.
У «Боруссии» М новый тренер, которого хвалил Клопп и обидел Карасев
«Боруссию» возглавил Марко Розе – тот что выиграл с молодежью «Зальцбурга» юношескую ЛЧ, а взрослую команду довел до полуфинала Лиги Европы, где решающий гол «Марселя» был забит после нарушения правил, чего не заметила бригада Сергея Карасева. Любопытный факт: его дед Вальтер Розе играл в футбол в Лейпциге и Хемнице, однажды сыграл за сборную в 1937 году – в Кенигсберге против Эстонии (4:1). Был пленен под Смоленском, попав на фронт в 1943-м.
Розе в целом досталась та же команда, что в прошлом сезоне совсем чуть-чуть не дотянула до зоны ЛЧ. Ушел Азар, но подписали Маркуса Тюрама (сын Лилиана), а также Эмболо. «Он может получить любую работу, которую захочет, и он справится с ней», – Юрген Клопп уверен в Розе.
У «Вольфсбурга» интересный тренер и хорошие трансферы
Этим клубом тоже будет управлять австриец – Оливер Гласнер, сумевший вывести в квалификацию Лиги чемпионов скромный австрийский ЛАСК. «Мы долго следили за его впечатляющей работой в Линце», – рассказывал спортивный директор Йорг Шмадтке. Гласнер – это отказ от владения мячом, жесткий прессинг, и схема 3-4-3 с очень активной фланговой игрой.
Состав сохранен, купили несколько интересных игроков, включая швейцарца Мбабу, который понравился в матчах Лиги наций, отличная атмосфера в клубе. Поможет ли это привлекать больше людей на трибуны? В прошлом сезоне «Вольфсбург» был худшей командой по количеству солд-аутов (всего пять за год).
«Айнтрахт» получил 100 миллионов за двух игроков. А дальше что?
Тоже интрига. Особых трансферов лучшая немецкая команда прошлого евросезона (полуфинал Лиги Европы) до сих пор не провернула, хотя летали разные слухи о Филиппе (поздно, он уже в «Динамо»), Боатенге (возвращение?) и Руисе из второй команды мадридского «Реала».
«Айнтрахт» закупаться не спешит, а еще и рискует потерять Ребича, которым настойчиво интересуются в Серии А. Неужели «Франкфурт» останется героем лишь на один сезон, когда все так хорошо сложилось.
Матчи «Вердера» к просмотру обязательны. Там всегда (всегда!) есть голы
Тут хватит одного факта – из 39 матчей во всех турнирах прошлого сезона «Вердер» не забил лишь в одном из них, это была игра против «Баварии» в гостях (0:1). Есть небольшой риск стать поскучнее – ушел главный форвард Макс Крузе (в «Фенербахче»), но на атакующую стратегию тренера Флориана Кофельдта это вряд ли повлияет. С Бременом весело, его матчи лучше не пропускать.
«Хоффенхайм» без еврокубков и Нагельсмана, зато с ассистентом гремевшего «Аякса»
«Хоффенхайм» круто обогатился за лето, продав игроков на 111 миллионов, но лишился тренера и сразу нескольких звезд: Жоэлинтона, Шульца, Демирбая, Амири. На вход датчанин Сков, забивший в прошлом сезоне дальними ударами больше голов (14), чем любая команда Бундеслиги. Но главный эксперимент – с тренером. Вместо Нагельсмана будет Альфред Шредер, который работал ассистентом Эрика тен Хага в потрясающем «Аяксе» прошлого сезона.
Говорят, стиль игры Шредера не будет отличаться от того, что ставил команде Нагельсман. Это ли не радость для наших глаз.
«Фортуна» – мало мяча в ногах, но много зрелища
Реже нее в прошлом сезоне Бундеслиги мячом владел лишь вылетевший «Нюрнберг», но зато лишь девять матчей из 34 с участием «Фортуны» были «низовыми» (меньше трех голов). В начале сезона команда выступала нестабильно и даже получила 1:7 от «Айнтрахта». Когда подошла к фанатам, те пели и совсем не ругались на игроков.
Теперь «Фортуне» придется обходить без Доди Лукебакио, который первым в истории забил четыре гола «Баварии» в одном сезоне. Зато там играют брат Деяна Ловрена – Давор, «новый Левандовски» поляк Ковнацки, победитель ЛЧ с «Баварией» Контенто и уникальный голкипер Ренсинг, умудрившийся выбыть на несколько недель из-за травмы, потянув спину, когда завязывал шнурки (было это давно и не в «Фортуне»).
У «Герты» новый инвестор
Лукебакио будет теперь играть в Берлине – «Фортуна» не выплатила бы «Уотфорду» за него 20 миллионов евро, у «Герты» такие деньги нашлись – в июне 37,5% акций на сумму 125 миллионов евро приобрела компания Tennor Holding. Спортивный директор клуба Михаэль Преетц считает, что это сотрудничество позволит «Герте» выйти на европейский уровень в скором времени. Пока же берлинскую команду будет тренировать специалист из «молодежки» – Анте Чович.
Как выступит самый спокойный клуб лиги?
Таким считается «Майнц», который редко влипает в какие-то странные истории, спокойно играет себе во второй половине турнирной таблицы и откроет свой 11-й подряд сезон в Бундеслиге. Тренер Шварц любит ставить игру с владением мячом, а в команде есть голкипер Центнер, который допустил очень смешную ошибку пару лет назад.
«Фрайбург» невозможно не любить из-за тренера Штрайха
Кристиан Штрайх – легендарная фигура в клубе, он работает там на разных тренерских постах аж с 1995 года. Он ездит на домашние матчи «Фрайбурга» на велосипеде и называет себя «нормальным парнем без тату и пирсинга». Он очень веселый, одно время местная газета даже открыла рубрику «Штрайх недели», где выкладывала самые яркие эпизоды из его выступлений.
В прошлом году Штрайх серьезно занялся стандартами в клубе, так что почти половина голов «Фрайбурга» была забита с пенальти, штрафных и угловых. Ну а самый ценный актив из игроков – молодой Лука Вальдшмидт, забивший летом целых семь голов на молодежном Евро U-21.
«Шальке» будет восстанавливать тренер, который работал в «Боруссии» и АПЛ
«Шальке» жутко провалился в прошлом сезоне, едва не вылетев из Бундеслиги, да еще получив 0:7 от «Манчестер Сити». Тренер Доменико Тедеско не был строг с игроками, затем пришел легендарный Хуб Стевенс и закрутил гайки. Теперь все по-другому – в клубе расширили штаб директоров и пригласили на пост тренера Давида Вагнера.
Вагнер выиграл Кубок УЕФА с «Шальке» как игрок, но потом работал тренером молодежного состава «Боруссии» – злейшего врага «Шальке». Вагнер играл в «Майнце» с Юргеном Клоппом и очень с ним дружил, а затем пересекся в АПЛ, тренируя «Хаддерсфилд». Но как тренер команды Бундеслиги он пока неизвестен. Ужасно интересно, что в итоге получится.
«Аугсбург» тренирует бывший автомеханик, гонщик и директор текстильной компании
Это все о Мартине Шмидте, у которого не задалась игровая карьера из-за травмы «крестов». Тренерская хоть и началась 15 лет назад, но до более-менее серьезных клубов он добрался сравнительно недавно. За то время Шмидт пробовал себя в разных профессиях (в заголовке они расписаны) и едва не погиб, катаясь на лыжах – получил перелом двух шейных позвонков и паралич, но выжил.
«Аугсбург» интересен историями отдельных игроков и веселой игрой – покусал всех фаворитов в прошлом сезоне, избил 6:0 «Штутгарт», но получил 1:8 от «Вольфсбурга». С ним нескучно, это главное.
«Кельн» вернулся при помощи своих патриотов
Вылетев во вторую Бундеслигу, «Кельну» удалось сохранить защитника сборной Германии Йонаса Хектора, а также голкипера Тимо Хорна, который с девяти лет мечтал играть только за этот клуб. Симон Терроде достоин отдельных слов: он трижды за четыре года становился лучшим бомбардиром второй Бундеслиги. Причем с тремя разными клубами – «Бохумом», «Штутгартом» и «Кельном». Всего в этом дивизионе Терроде забил целых 118 мячей и занимает шестое место в истории по этому показателю.
«Падерборн» вышел в Бундеслигу, пропустив 50 голов, его состав стоит как «Уфа»
Уникально, даже пятая с конца команда второй Бундеслиги пропустила в прошлом сезоне меньше «Падерборна». У команды самый дешевый состав в лиге – всего 24 миллиона евро, даже у нашей «Уфы» больше на миллион.
Еще клуб интересен как минимум двумя персонажами. Марлон Риттер имеет аллергию на траву, поэтому вынужден всегда тренироваться, закрывая тело полностью. Во время матчей, по его словам, неудобство есть только летом. Осенью и зимой проблем не возникает. А Юрген Гьясула очень давно играет в шлеме: шесть лет назад сломал скулу, первое время в нем играл вынужденно, а теперь надевает его как талисман.
«Унион» дебютирует в Бундеслиге и покажет, что такое берлинское дерби
Вы наверняка слышали о том, как фанаты «Униона» праздновали выход в Бундеслигу после победы в стыках над «Штутгартом». «Унион» никогда не играл в элите и одно время вообще мог прекратить существование – спасли болельщики, собравшие миллионные пожертвования. Еще они бесплатно ремонтировали клубу стадион. 15 лет подряд в конце года на арене празднуется Рождество, и ради этого в Берлин на это время даже приезжают туристы.
«Унион» серьезно обновляется после выхода в Бундеслигу. Особенно сильно ждут его матчи против берлинской «Герты» – они состоятся 2 ноября и 21 марта. С их помощью мы узнаем что-то новое о горячей атмосфере немецкого футбола.
«Бавария» уже чемпион? Кажется, нет
В последние семь сезонов был одинаковый исход: «Бавария» все равно побеждала, пусть иногда выпускала вперед конкурентов и делала вид, что у нее кризис. Отчасти так было и в прошлом сезоне, за что резко критиковали Нико Ковача.
Сейчас впервые за долгое время будут жить без ушедших Роббена и Рибери, а летнюю трансферную кампанию «Бавария» пока откровенно проваливает. Ковач жаловался на скудную заявку, об этом мы писали после проигранного «Боруссии» Суперкубка. Сорвался трансфер Сане, договорились с Перишичем. Но проблемы прошлого сезона никуда не ушли, а летом добавились кадровые. Оптимизма по «Баварии» сейчас не очень много.
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В пятницу, 16 августа, новый сезон Бундеслиги откроет матч в Мюнхене, где «Бавария» примет «Герту». На следующий день, прежде всего, интерес вызывают игры «Боруссия» Д – «Аугсбург» и «Байер» – «Падерборн», а также «Боруссия» М – «Шальке». Днем позже «Унион» примет «Лейпциг».