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#Боруссия М #Футбол #Бавария #Бундеслига #Боруссия Д #Флориан Нойхаус #Вердер

«Боруссия» М забила 3000+ голов в Бундеслиге

31 мая 2020, 19:48

Первый гол в матче с «Унионом» (забил Флориан Нойхаус) стал 3000-м для гладбахской «Боруссии» в чемпионате Германии.

По количеству голов в Бундеслиге она вышла на четвертое место. Топ-3 по этому показателю выглядит так:

🥇 «Бавария» – 4119.

🥈 «Боруссия» Д – 3206.

🥉 «Вердер» – 3162.

После матча с «Унионом» у «Боруссии» М на счету 3003 гола.

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