«Боруссия» М забила 3000+ голов в Бундеслиге

По количеству голов в Бундеслиге она вышла на четвертое место. Топ-3 по этому показателю выглядит так:

🥇 «Бавария» – 4119.

🥈 «Боруссия» Д – 3206.

🥉 «Вердер» – 3162.

После матча с «Унионом» у «Боруссии» М на счету 3003 гола.