Стефан Ильзанкер

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Игрок «Айнтрахта» вышел на замену и забил через 17 секунд – быстрее всех в Бундеслиге минимум за 16 лет
#Стефан Ильзанкер
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