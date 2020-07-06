Вердер
Бундеслига
Футбол
«Вердер» остался в Бундеслиге благодаря правилу выездного гола
06 июля 2020, 23:25
В первом матче за право остаться в Бундеслиге «Вердер» сыграл 0:0 с «Хайденхаймом» дома.
Во втором – 2:2 в гостях:
- Уже на третьей минуте мяч в свои ворота забил полузащитник «Хайденхайма» Норман Тойеркауф;
- 1:1 на 85-й – забил Тим Кляйндинст;
- В добавленное время забил Людвиг Аугустинссон – 2:1 в пользу «Вердера»;
- «Хайденхайм» успел сравнять в самом конце с пенальти – 2:2 (Кляйндинст – дубль).
«Хайденхайм» упустил возможность впервые в своей истории выйти в Бундеслигу. В стыковых матчах прошлого сезона первый выход в Бундеслигу отпраздновал берлинский «Унион».
Сезон Бундеслиги официально завершен, вместо вылетевших «Падерборна» и «Фортуны» сыграют «Арминия» и «Штутгарт».
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