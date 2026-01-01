Феликс Цвайер

Дата рождения
19 мая 1981 г.
Факт
Арбитр FIFA с 2012 г.
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Материалы
Материалы
На матче «Баварии» и «Боруссии» работал судья, который получал бан за доказанный договорняк. Когда об этом сказал игрок, полиция запустила расследование
#Бундеслига
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