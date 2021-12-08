«Аякс» обыграл «Спортинг» в Лиге чемпионов, «Бешикташ» закончил групповой этап с шестью поражениями

Группа С провела последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. 🇳🇱 «Аякс» – 🇵🇹 «Спортинг», 🇩🇪 «Боруссия Д» – 🇹🇷 «Бешикташ».

Игры не имели турнирного значения. «Аякс» и «Спортинг» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ с первого и второго места соответственно, «Боруссия Д» квалифицировалась в Лигу Европу с третьего места.