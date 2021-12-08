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#Лига чемпионов #Боруссия Д #Аякс #Спортинг Лиссабон #Бешикташ

«Аякс» обыграл «Спортинг» в Лиге чемпионов, «Бешикташ» закончил групповой этап с шестью поражениями

2 часа назад

Группа С провела последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. 🇳🇱 «Аякс» – 🇵🇹 «Спортинг», 🇩🇪 «Боруссия Д» – 🇹🇷 «Бешикташ».

Игры не имели турнирного значения. «Аякс» и «Спортинг» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ с первого и второго места соответственно, «Боруссия Д» квалифицировалась в Лигу Европу с третьего места.

Матч завершен
Аякс
Амстердам
Аллер 8
Антони 42
Нерес 58
Бергейс 62
4:2
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Сантуш 22
Табата 78
  • «Аякс» победил во всех шести матчах группового этапа. Теперь это одна из восьми команд ЛЧ, которым удавалось показать такой результат.
  • Нападающий Себастьян Аллер забил в каждом матче группового этапа. До него это удавалось только Криштиану Роналду.
  • «Спортинг» вышел в плей-офф ЛЧ впервые с 2008 года. В тот раз он вылетел в 1/8 финала.
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Мален 29
Ройс 45
Ройс 53
Холанд 68
Холанд 81
5:0
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
  • «Бешикташ» закончил групповой этап с шестью поражениями. Это худший результат сезона – у всех остальных команд есть хотя бы по одной ничьей или победе.
  • «Боруссия» впервые с 2018 года сыграет в Лиге Европы. В том сезоне она тоже квалифицировалась туда из Лиги чемпионов и вылетела в 1/8 финала.
  • В составе «Боруссии» два гола забил Эрлинг Холанд. Теперь у него 47 мячей в 2021 году. Это второй показатель результативности в топовых европейских чемпионатах после Роберта Левандовски (66).
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Источник:
Гол
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Ден Максимов
2 часа назад
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