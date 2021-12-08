Лига чемпионов
Спортинг Лиссабон
Боруссия Д
Аякс
Бешикташ
«Аякс» обыграл «Спортинг» в Лиге чемпионов, «Бешикташ» закончил групповой этап с шестью поражениями
2 часа назад
Группа С провела последние матчи группового этапа Лиги чемпионов. 🇳🇱 «Аякс» – 🇵🇹 «Спортинг», 🇩🇪 «Боруссия Д» – 🇹🇷 «Бешикташ».
Игры не имели турнирного значения. «Аякс» и «Спортинг» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ с первого и второго места соответственно, «Боруссия Д» квалифицировалась в Лигу Европу с третьего места.
- «Аякс» победил во всех шести матчах группового этапа. Теперь это одна из восьми команд ЛЧ, которым удавалось показать такой результат.
- Нападающий Себастьян Аллер забил в каждом матче группового этапа. До него это удавалось только Криштиану Роналду.
- «Спортинг» вышел в плей-офф ЛЧ впервые с 2008 года. В тот раз он вылетел в 1/8 финала.
- «Бешикташ» закончил групповой этап с шестью поражениями. Это худший результат сезона – у всех остальных команд есть хотя бы по одной ничьей или победе.
- «Боруссия» впервые с 2018 года сыграет в Лиге Европы. В том сезоне она тоже квалифицировалась туда из Лиги чемпионов и вылетела в 1/8 финала.
- В составе «Боруссии» два гола забил Эрлинг Холанд. Теперь у него 47 мячей в 2021 году. Это второй показатель результативности в топовых европейских чемпионатах после Роберта Левандовски (66).
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
2 часа назад
0
Комментарий скрыт модератором
ответить