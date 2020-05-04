коронавирус
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#коронавирус

Роспотребнадзор заявил: ограничения на массовых мероприятиях в России снимут в последнюю очередь

04 мая, 19:29

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала:

  • Ограничения снимаются постепенно, так же, как и вводились – тоже постепенно.
  • Ограничения/запрет на проведение массовых мероприятий будет снят последним.
  • Движемся в правильном направлении, но стоит и дальше неукоснительно соблюдать существующие требования.

Сейчас в России зафиксировано 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 10 тысяч случаев выявлено за последнее сутки.

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