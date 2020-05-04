Роспотребнадзор заявил: ограничения на массовых мероприятиях в России снимут в последнюю очередь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала:

Ограничения снимаются постепенно, так же, как и вводились – тоже постепенно.

Ограничения/запрет на проведение массовых мероприятий будет снят последним.

Движемся в правильном направлении, но стоит и дальше неукоснительно соблюдать существующие требования.

Сейчас в России зафиксировано 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 10 тысяч случаев выявлено за последнее сутки.