коронавирус
Роспотребнадзор заявил: ограничения на массовых мероприятиях в России снимут в последнюю очередь
04 мая, 19:29
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала:
- Ограничения снимаются постепенно, так же, как и вводились – тоже постепенно.
- Ограничения/запрет на проведение массовых мероприятий будет снят последним.
- Движемся в правильном направлении, но стоит и дальше неукоснительно соблюдать существующие требования.
Сейчас в России зафиксировано 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 10 тысяч случаев выявлено за последнее сутки.
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