Клуб второй Бундеслиги ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного игрока

Футболист «Эрцгебирге Ауэ» (имя не называется) сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого вся команда ушла на домашний карантин, который продлится минимум до 7 мая. В этот день игроки еще раз сдадут тесты.

6 мая Ангела Меркель объявит дату возобновления Бундеслиги. Предполагается, что турнир возобновится 15 мая. В Германии постепенно снимаются ограничения.