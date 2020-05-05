Эрцгебирге Ауэ
Бундеслига 2
Футбол
коронавирус
Клуб второй Бундеслиги ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного игрока
05 мая, 21:10
Футболист «Эрцгебирге Ауэ» (имя не называется) сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого вся команда ушла на домашний карантин, который продлится минимум до 7 мая. В этот день игроки еще раз сдадут тесты.
6 мая Ангела Меркель объявит дату возобновления Бундеслиги. Предполагается, что турнир возобновится 15 мая. В Германии постепенно снимаются ограничения.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые