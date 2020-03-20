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#коронавирус #Футбол #Бундеслига #Леон Горецка #Бавария #Йозуа Киммих

Горецка и Киммих запустили сайт We Kick Corona. Так они призывают к пожертвованиям на борьбу с коронавирусом

20 марта, 13:38

We Kick Corona

Футболисты «Баварии» уже потратили на борьбу с вирусом миллион евро (они перевели деньги благотворительным организациям). И с помощью новой платформы мотивируют и других игроков пожертвовать средства.

Слова Киммиха: «Поскольку здоровье имеет первостепенное значение, в настоящее время нам необходима солидарность в любых масштабах. Каждый может помочь».

«Мы победим коронавирус в команде! С We Kick Corona мы хотим помочь тем, кто уже помогает другим», – такое говорит Горецка.

Игроки анонсировали запуск платформы в своих соцсетях. Смысл тот же: оба призывают жертвовать деньги и выражают благодарность тем, кто помогает людям.

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