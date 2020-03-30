Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

«Уверен, работая вместе с организационным комитетом Токио-2020, правительством Токио, правительством Японии и всеми заинтересованными сторонами, мы сможем справиться с этим беспрецедентным вызовом. Человечество сейчас находится в темном туннеле. Олимпийские игры в Токио могут стать светом в конце этого туннеля», – считает Бах.

Олимпиада-2020 официально была перенесена 24 марта. Соревнования были намечены на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.