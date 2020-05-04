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#Формула 1 #коронавирус

«Формула 1» объявила о потолке бюджетов для команд в $145 миллионов

04 мая, 20:40

О решении сообщил спортивный директор «Формулы 1» Росс Браун.

• Изначально в финансовом регламенте потолок должен был составить $175 миллионов.

• Из-за коронавируса ограничение бюджета установлено на отметке в 145 млн.

• Команды из середины пелотона получат больше денег после перераспределения системы призовых – она сделана более равной.

• Браун считает, что с таким шагом «Формулу 1» ждет устойчивое будущее.

Ближайший этап – первый в сезоне-2020, это гран-при Австрии. Он намечен на 5 июля.

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