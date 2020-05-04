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В Германии протестировано 36 футбольных клубов. Коронавирусом заражено 10 человек
04 мая, 17:32
Данные озвучил сайт Немецкой футбольной лиги.
- Всего произведено 1724 теста – игроков, тренеров и персонала.
- Выявлено десять случаев заражения. Кто инфицирован – не сообщается.
- На этой неделе ожидается новое тестирование.
- Двухразовое тестирование в неделю будет правилом в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у двух футболистов и тренера «Кельна», но это не повлияло на планы Бундеслиги возобновить матчи в мае.
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