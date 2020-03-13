Коронавирусом заразились четыре игрока «Сампдории» и футболист «Фиорентины»

«Сампдория» сообщила, что положительный тест на коронавирус сдали четыре игрока клуба – Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино ла Гумина и Мортен Торсбю. Заболел и доктор команды Амедео Балдари.

Ранее болезнь обнаружили у Маноло Габбьядини.

В «Фиорентине» коронавирус диагностирован у Душана Влаховича.