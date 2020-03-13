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#Сампдория #Футбол #Серия А #Фиорентина #Альбин Экдаль #Антонино ла Гумина #Душан Влахович #Мортен Торсбю #Омар Колли

Коронавирусом заразились четыре игрока «Сампдории» и футболист «Фиорентины»

13 марта, 21:37

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Сампдория» сообщила, что положительный тест на коронавирус сдали четыре игрока клуба – Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино ла Гумина и Мортен Торсбю. Заболел и доктор команды Амедео Балдари.

Ранее болезнь обнаружили у Маноло Габбьядини.

В «Фиорентине» коронавирус диагностирован у Душана Влаховича.

В Италии – 17,6 тысяч заболевания коронавирусом, число погибших – 1266. За одни последние сутки в стране умерло 250 человек.

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#Душан Влахович
#Мортен Торсбю
#Омар Колли