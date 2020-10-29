Люк Купманс
Кубок Нидерландов
ПСВ
Ден Хааг
Спарта (Роттердам)
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#Люк Купманс #Ден Хааг #Кубок Нидерландов #ПСВ #Спарта (Роттердам)

Вратарь «Ден Хаага» забил на последней минуте. А потом – выиграл серию пенальти

2 часа назад

Вратарь «Ден Хаага» Люк Купманс пришел на угловой. Это был матч Кубка со «Спартой», его команда проигрывала 0:1. Шла последняя добавленная минута. Купманс выиграл борьбу и пробил головой – мяч от штанги отскочил в ворота.

Дальше – серия пенальти, где Купманс уже так не геройствовал. Игрок «Спарты» один раз попал в перекладину, а футболисты «Ден Хаага» забили все и прошли дальше.

Для Купманса этот гол – событие:

«Я думал в спешке, идти ли в штрафную. Тренер дал добро. Я выпрыгнул, и мяч идеально лег мне на голову. Я никогда раньше не забивал».

И, конечно, Купманс – лучший игрок матча.

Инстаграм «Ден Хаага»

Все в Нидерландах вспомнили другой гол вратаря «Ден Хаага» Мартина Хансена. Он в 2015-м тоже забил на последней минуте. В ворота ПСВ пяткой!

 Купманс тоже вспомнил тот гол:

«Помню, как был дублером Хансена и увидел гол со скамейки. Думаю, это важная информация для рассмотрения».

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