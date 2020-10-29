Вратарь «Ден Хаага» забил на последней минуте. А потом – выиграл серию пенальти
Вратарь «Ден Хаага» Люк Купманс пришел на угловой. Это был матч Кубка со «Спартой», его команда проигрывала 0:1. Шла последняя добавленная минута. Купманс выиграл борьбу и пробил головой – мяч от штанги отскочил в ворота.
Дальше – серия пенальти, где Купманс уже так не геройствовал. Игрок «Спарты» один раз попал в перекладину, а футболисты «Ден Хаага» забили все и прошли дальше.
Для Купманса этот гол – событие:
«Я думал в спешке, идти ли в штрафную. Тренер дал добро. Я выпрыгнул, и мяч идеально лег мне на голову. Я никогда раньше не забивал».
И, конечно, Купманс – лучший игрок матча.
Все в Нидерландах вспомнили другой гол вратаря «Ден Хаага» Мартина Хансена. Он в 2015-м тоже забил на последней минуте. В ворота ПСВ пяткой!
Купманс тоже вспомнил тот гол:
«Помню, как был дублером Хансена и увидел гол со скамейки. Думаю, это важная информация для рассмотрения».