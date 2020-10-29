Ден Хааг

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Вратарь «Ден Хаага» забил на последней минуте. А потом – выиграл серию пенальти
#Люк Купманс
🤖 Вратарь отбил мяч лицом. Сейв, на который больно смотреть
#Марко Бизот
Сезон в Голландии – все: без чемпиона и вылетевших
#чемпионат Нидерландов
«Фейеноорд» раз в год приглашает детей на матч и забрасывает их игрушками. Помогают даже чужие болельщики
#Фейеноорд