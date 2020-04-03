Портсмут

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«Что случилось? Я не знаю!» 10 лет лучшему включению репортера, который не заметил удаления
#Крис Камара
Защитник «Портсмута» заболел коронавирусом. Об этом он узнал, обедая в пабе с друзьями
#Портсмут
Конан Дойл и спорт: играл в футбол под псевдонимом, обожал крикет и писал о величии бейсбола
#литература