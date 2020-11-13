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Лучшие тексты
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Шотландия
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Мактоминей и Тирни еще не родились, когда Шотландия прошлый раз играла на Евро. Почти все остальные были малышами
#Шотландия
13 ноября 2020, 02:43
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
Карликовый остров у Шотландии владеет одним из самых красивых полей мира. Рядом паб и море, а вне футбола там пасется скот
#Эрискей
15 сентября 2020, 22:13
Чехия из-за коронавируса за сутки собрала новую сборную: весь персонал, 22 дебютанта и ветеран, который закончил четыре года назад
1
#Чехия
08 сентября 2020, 13:16
1
Разгром Шотландии в переполненных «Лужниках». Как это было
#Россия
11 октября 2019, 00:55
Сумасшедший год Оздоева: закрепился в «Зените», заиграл в сборной, теперь еще и красиво забивает
#Россия
10 октября 2019, 23:45
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
#Россия
06 сентября 2019, 23:40
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новости спорта
Шотландия сыграет на крупном турнире впервые с прошлого века
13 ноября 2020, 01:25
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Чехия соберет новую сборную на матч с Шотландией – до этого они отменили матч из-за коронавируса
05 сентября 2020, 20:01
Матч Лиги наций между Чехией и Шотландией отменен из-за коронавируса
05 сентября 2020, 10:27
Как устроена Шотландия: в стране думают о независимости, а сборная играет в футбол почти 150 лет
#Шотландия
06 сентября 2019, 18:31
Меркель не попал в сборную России, а теперь удивляет в Казахстане
#Евро-2020 (квалификация)
21 марта 2019, 19:45