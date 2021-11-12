Шотландия
ЧМ-2022
Молдавия
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#Шотландия #ЧМ-2022 #Молдавия

Победа над Молдавией обеспечила Шотландии стыковые матчи. Последний раз на ЧМ шотландцы играли в прошлом веке

12 ноября, 22:05

Сборная Шотландии выиграла у Молдавии в гостях со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Паттерсон и Адамс.

Матч завершен
Молдавия
0:2
Матч завершен
Шотландия
Паттерсон 38
Адамс 65

В группе F выигравшая восемь из восьми матчей Дания досрочно заняла первое место. Шотландцы станут вторыми – они опережают ближайшего преследователя (Израиль) на семь баллов, кому осталось сыграть два матча.

Четвертой идет участница Евро-2020 Австрия, но она может попасть в стыковые матчи через Лигу наций.

В стыковых матчах 12 команд будут поделены на три пути по четыре команды. В каждом пути – два полуфинала и финал. Победитель финала выходит на ЧМ.

Шотландия более 20 лет не выступала на чемпионатах мира. Последнее участие – на ЧМ-1998 в группе с Бразилией (1:2), Норвегией (1:1) и Марокко (0:3).

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