Кержаков – главный тренер «Нижнего Новгорода»

Об этом в инстаграме рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

«Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска.

Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперед!»