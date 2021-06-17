Александр Кержаков
РПЛ
Нижний Новгород
Кержаков – главный тренер «Нижнего Новгорода»
21 минуту назад
Об этом в инстаграме рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:
«Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска.
Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперед!»
- В сезоне-2020/21 Кержаков тренировал «Томь». Команда вылетела в ПФЛ.
- «Нижний Новгород» – третья команда в тренерской карьере Александра Кержакова. Он тренировал «Томь» и сборную России U-17. Кержакову – 38 лет.
- В прошлом сезоне «Нижний Новгород» занял третье место в ФНЛ, но вышел в РПЛ, потому что «Оренбург» не прошел лицензирование из-за вместимости стадиона.
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