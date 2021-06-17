Александр Кержаков
РПЛ
Нижний Новгород
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#Александр Кержаков #РПЛ #Нижний Новгород

Кержаков – главный тренер «Нижнего Новгорода»

21 минуту назад

Об этом в инстаграме рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

«Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска.

Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперед!»

  • В сезоне-2020/21 Кержаков тренировал «Томь». Команда вылетела в ПФЛ.
  • «Нижний Новгород» – третья команда в тренерской карьере Александра Кержакова. Он тренировал «Томь» и сборную России U-17. Кержакову – 38 лет.
  • В прошлом сезоне «Нижний Новгород» занял третье место в ФНЛ, но вышел в РПЛ, потому что «Оренбург» не прошел лицензирование из-за вместимости стадиона.
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Источник:
Инстаграм Глеба Никитина
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