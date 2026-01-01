Александр Кержаков

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Михаил Кержаков обогнал брата по чемпионствам в «Зените». Хотя ни в одном сезоне пока не сыграл даже 20 матчей
#Михаил Кержаков
Россия и Словения – это всегда драма. В Акинфеева летали «ножи» с трибун, скандал с кальянами и куча удалений
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#Россия
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Дзюба VS Кержаков − как они забивали свои 30 голов за сборную. Дзюба − в два раза быстрее, зато Кержаков − в два раза больше победных
#Артем Дзюба
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
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#Артем Дзюба
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«Спартак» не выигрывает в Питере восемь лет. Последний раз – когда Дзюба играл против «Зенита» и Семака в поле
#РПЛ
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
Еженедельник «Футбол» − главный журнал поколений. Как он жил, почему был культовым и что с ним стало
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#Футбол
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Аршавин, Мостовой и другие продвигали фонд, который теперь проверяет прокуратора. Возможно, это финансовая пирамида
#Андрей Аршавин
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия