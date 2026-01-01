Александр Кержаков

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Футбол
Кержаков – главный тренер «Нижнего Новгорода»
#Александр Кержаков
Футбол
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
#Артем Дзюба
Футбол
Кержаков станет тренером «Томи». Он придет вместо человека, который работал в клубе 13 лет
#Александр Кержаков
Футбол
Дзюба вышел на второе место по числу очков в РПЛ
#Артем Дзюба