В каких городах России лучше всего болеют за местные клубы – главное из исследования «Т — Ж»: в Грозном лучшая доля жителей, в Красноярске бенди популярнее футбола
«Тинькофф Журнал» провел исследование посещаемости четырех российских видов спорта за последние пять лет и сделал выводы о популярности видов спорта и городов в России.
Каким именно было исследование
🔸 Выборка – почти за пять последних лет: с осени 2017-го по лето 2022-го. Пять последних сезонов.
🔸 Виды спорта – футбол (РПЛ, ФНЛ, ФНЛ-2, Кубок), хоккей (КХЛ, ВХЛ), баскетбол (Единая лига и последний сезон Суперлиги 1) и хоккей с мячом (Суперлига).
🔸 16 тысяч матчей, где есть статистика посещаемости – 220 клубов играли в 113 городах.
Какие выводы из исследования
🎲 На футбол и хоккей ходит примерно одинаковое число болельщиков.
- В среднем по 6 миллионов человек в год до пандемии и 2,5 млн сейчас.
- На баскетбол и хоккей с мячом до пандемии – 300 тысяч.
🎲 После ЧМ-2018 на футбол стали ходить чаще, чем на хоккей.
- Средняя посещаемость РПЛ за пять лет – 12159 человек, КХЛ – 5277 человек.
- В РПЛ и КХЛ самые посещаемые команды – из Санкт-Петербурга, это «Зенит» (в среднем 23 тысячи зрителей) и СКА (6 тысяч).
- В баскетболе – «Парма» из Перми (3,8 тысячи), в хоккее с мячом – архангельский «Водник» (3,4 тысячи).
🎲 В Москве содержится 25 профессиональных клубов по этим видам спорта, поэтому общая посещаемость там тоже выше.
- По футболу – на 230 тысяч больше, чем в Санкт-Петербурге, по хоккею – только на 30 тысяч (Петербурге также на втором месте).
- По баскетболу – на 5 тысяч (тут второй идет Пермь). В хоккее с мячом в лидерах по посещаемости в России — Архангельск, Красноярск и Хабаровск.
🎲 Также была посчитана доля посетителей от общего числа жителей в населенном пункте. Например, на матчи команды «Биолог» из поселка Прогресс Краснодарского края приходило 12% его жителей – 300 из 2503. А на одну из игр команды из поселка Красный пришло 1200 зрителей – почти треть всех жителей (4051).
🎲 Если убрать из исследования населенные пункты менее 50 тысяч человек, то окажется, что:
- В футболе популярнее всего игры грозненского «Ахмата» – 3,4% населения Грозного (10,8 тысячи).
- В хоккее – игры «Югры» (2% Ханты-Мансийска).
- В баскетболе – 1% в Химках и Верхней Пышме.
🎲 И еще такой факт. Доля жителей города на домашних матчах – 3,36% в Грозном (футбол), 2,64% в Краснодаре (футбол и баскетбол), 2,42% в Сочи (футбол и хоккей). Следом идет Саранск – 2,19% (футбол).