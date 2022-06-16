В каких городах России лучше всего болеют за местные клубы – главное из исследования «Т — Ж»: в Грозном лучшая доля жителей, в Красноярске бенди популярнее футбола

«Тинькофф Журнал» провел исследование посещаемости четырех российских видов спорта за последние пять лет и сделал выводы о популярности видов спорта и городов в России.

Каким именно было исследование

🔸 Выборка – почти за пять последних лет: с осени 2017-го по лето 2022-го. Пять последних сезонов.

🔸 Виды спорта – футбол (РПЛ, ФНЛ, ФНЛ-2, Кубок), хоккей (КХЛ, ВХЛ), баскетбол (Единая лига и последний сезон Суперлиги 1) и хоккей с мячом (Суперлига).

🔸 16 тысяч матчей, где есть статистика посещаемости – 220 клубов играли в 113 городах.

Какие выводы из исследования

🎲 На футбол и хоккей ходит примерно одинаковое число болельщиков.

В среднем по 6 миллионов человек в год до пандемии и 2,5 млн сейчас.

На баскетбол и хоккей с мячом до пандемии – 300 тысяч.

🎲 После ЧМ-2018 на футбол стали ходить чаще, чем на хоккей.

Средняя посещаемость РПЛ за пять лет – 12159 человек, КХЛ – 5277 человек.

В РПЛ и КХЛ самые посещаемые команды – из Санкт-Петербурга, это «Зенит» (в среднем 23 тысячи зрителей) и СКА (6 тысяч).

В баскетболе – «Парма» из Перми (3,8 тысячи), в хоккее с мячом – архангельский «Водник» (3,4 тысячи).

🎲 В Москве содержится 25 профессиональных клубов по этим видам спорта, поэтому общая посещаемость там тоже выше.