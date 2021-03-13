Скопинцев – эпицентр голов против «Спартака»: забивает сам, упускает позицию, привозит пенальти
«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Единственный гол «Динамо» – ошибка защитника «Спартака» Маслова. Он забил уже второй автогол в РПЛ за карьеру. Даже с ним получилась первая победа «Спартака» над «Динамо» в сезоне РПЛ. До этого «Спартак» и «Динамо» сыграли 1:1 в первом круге. Потом «Динамо» выбило «Спартак» из Кубка России.
Дмитрий Скопинцев не играл за «Динамо» в Кубке России, но провел оба матча со «Спартаком» в РПЛ. И поучаствовал там почти в каждом голе. В первой игре именно Скопинцев открыл счет на 79-й минуте. Пробежал по центру и дальним ударом пульнул мяч в дальний угол. Тот гол пока остается для Скопинцева единственным в сезоне РПЛ.
Ответный гол «Спартака» из того же матча. Роман Зобнин полетел в прорыв. Скопинцев стоял у него на пути, но только неуклюже подставил ногу. Зобнин ее просто не заметил, обыграл еще пару игроков и забил с добивания. В том матче Зобнин забил уже через шесть минут после гола Скопинцева.
В игре второго круга Скопинцев вышел в стартовом составе. В первом тайме против него играл Виктор Мозес. При счете 1:0 в пользу «Динамо» Скопинцев упустил Мозеса на фланге. Потом накрывал удар в прыжке, но не успел. Скопинцев оказался первым игроком, которому вратарь Шунин предъявил претензии. Первый тайм закончился со счетом 1:1.
Во втором тайме Скопинцев подставил руку под прострел Маслова. Судья посмотрел повтор и назначил пенальти. Соболев забил победный гол.
Перед матчем Скопинцев рассказывал, что ему нравятся матчи со «Спартаком». Выделял в составе Айртона, Ларссона и русских игроков. До этой игры «Динамо» выиграло все матчи РПЛ и Кубка России в весенней части сезона. Фанаты «Динамо» теперь называет Скопинцева главным виновником поражения.