Скопинцев – эпицентр голов против «Спартака»: забивает сам, упускает позицию, привозит пенальти

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Единственный гол «Динамо» – ошибка защитника «Спартака» Маслова. Он забил уже второй автогол в РПЛ за карьеру. Даже с ним получилась первая победа «Спартака» над «Динамо» в сезоне РПЛ. До этого «Спартак» и «Динамо» сыграли 1:1 в первом круге. Потом «Динамо» выбило «Спартак» из Кубка России.

Дмитрий Скопинцев не играл за «Динамо» в Кубке России, но провел оба матча со «Спартаком» в РПЛ. И поучаствовал там почти в каждом голе. В первой игре именно Скопинцев открыл счет на 79-й минуте. Пробежал по центру и дальним ударом пульнул мяч в дальний угол. Тот гол пока остается для Скопинцева единственным в сезоне РПЛ.