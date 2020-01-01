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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Слободан Райкович
№41
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Сербия
Дата рождения
3 февр. 1989 (31) год
Рост
191
Вес
88
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
06 августа, 19:35
Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
#Локомотив
08 ноября, 23:45
#новости спорта
«Локомотив» подписал Райковича
1
13 августа, 13:42
1
Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской
1
#Слободан Райкович
27 октября, 22:47
1
Райкович пришел в «Локомотив» два месяца назад. Сыграл минуту, а теперь вылетел с ангиной
#Слободан Райкович
17 октября, 16:50
«Локо» заплатил за молодого узбека миллион евро, сразу сдал в аренду (лимит) и, возможно, платит ему зп в новом клубе
#Локомотив
15 октября, 15:50