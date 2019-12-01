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Гилерме (Гилерме Алвим Маринато)
№1
Вратарь
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 дек. 1985 (34) года
Рост
197
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Локо» и «Динамо» не играют без голов Миранчука и Филиппа. Сюжеты двух матчей примерно одинаковы
#РПЛ
01 декабря 2019, 18:35
Россия недоборолась на атаках Бельгии. Разбираем голы
#Россия
16 ноября 2019, 22:45
Гильерме снова ошибся при голе. Мы пересчитали: у него так уже четвертый раз за сезон
#Гильерме
06 ноября 2019, 21:45
Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих
#Сборная России
05 ноября 2019, 14:36
Гильерме показывает ценность вратарей в России. Часто ошибается – и все равно первый номер сборной
#Гильерме
27 октября 2019, 19:45