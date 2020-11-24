Гилерме (Гилерме Алвим Маринато)
№1
Вратарь
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Команда
Локомотив
Возраст
35
Рост
197
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет
#Антон Шунин
2 часа назад
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
#Россия
11 мая, 16:09
Состав России на Евро: 17-летний пацан, четыре игрока из Европы, нет Гильерме
#Россия
11 мая, 14:30
«Локомотив» поддержал Гильерме. Он объявил состав, а фанаты переоделись в специальные футболки
#Гильерме
17 апреля, 17:09
Фанаты «Спартака» и Гильерме давно враждуют: кричалки про обезьяну, закрытые трибуны, слова «Никогда не пойду в «Спартак»
#Гильерме
12 апреля, 20:43
«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии
#Станислав Черчесов
24 ноября 2020, 21:16
Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
#Локомотив
08 ноября 2020, 23:45
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
Гильерме ошибся три раза за два месяца. Но все не так плохо и однозначно
#Гильерме
26 августа 2020, 21:35
«Локо» и «Динамо» не играют без голов Миранчука и Филиппа. Сюжеты двух матчей примерно одинаковы
#РПЛ
01 декабря 2019, 18:35
Россия недоборолась на атаках Бельгии. Разбираем голы
#Россия
16 ноября 2019, 22:45
Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих
#Сборная России
05 ноября 2019, 14:36
Гильерме снова ошибся при голе. Мы пересчитали: у него так уже четвертый раз за сезон
#Гильерме
06 ноября 2019, 21:45
Гильерме показывает ценность вратарей в России. Часто ошибается – и все равно первый номер сборной
#Гильерме
27 октября 2019, 19:45