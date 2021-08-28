Россия
ЧМ-2022
Дмитрий Чистяков
Станислав Магкеев
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#Россия #ЧМ-2022 #Дмитрий Чистяков #Станислав Магкеев

Магкеев из-за травмы покинул сборную России. Его заменит Чистяков

час назад

Это подтвердил главный врач сборной России Владимир Хайтин:

«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой «Локомотива».

Станислав Магкеев провел в этом сезоне за «Локомотив» в РПЛ пять матчей. Его место займет защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

В сентябре сборная России проведет три матча:

  • 1 сентября. Хорватия (дома)
  • 4 сентября. Кипр (в гостях)
  • 7 сентября. Мальта (дома)
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Источник:
РФС
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