Россия
ЧМ-2022
Дмитрий Чистяков
Станислав Магкеев
Магкеев из-за травмы покинул сборную России. Его заменит Чистяков
час назад
Это подтвердил главный врач сборной России Владимир Хайтин:
«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой «Локомотива».
Станислав Магкеев провел в этом сезоне за «Локомотив» в РПЛ пять матчей. Его место займет защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.
В сентябре сборная России проведет три матча:
- 1 сентября. Хорватия (дома)
- 4 сентября. Кипр (в гостях)
- 7 сентября. Мальта (дома)
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