Магкеев из-за травмы покинул сборную России. Его заменит Чистяков

Это подтвердил главный врач сборной России Владимир Хайтин:

«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой «Локомотива».

Станислав Магкеев провел в этом сезоне за «Локомотив» в РПЛ пять матчей. Его место займет защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.

В сентябре сборная России проведет три матча: