Маркус Гисдоль
РПЛ
Локомотив
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#Маркус Гисдоль #РПЛ #Локомотив

Маркус Гисдоль – новый тренер «Локомотива»

час назад

5 октября – «Локомотив» объявил о расставании с Марко Николичем.

10 октября – «Локомотив» назначил Маркуса Гисдоля новым главным тренером.

Что об этом известно:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт «Локомотива»
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Комментарии (1)
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insaider
час назад

Это, как минимум, гарантирует отсутствие недопонимания и публичных конфликтов... Типа в одном паровозе будут ехать... Если Ральф не свалит🤔

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