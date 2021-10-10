Маркус Гисдоль
РПЛ
Локомотив
Маркус Гисдоль – новый тренер «Локомотива»
час назад
5 октября – «Локомотив» объявил о расставании с Марко Николичем.
10 октября – «Локомотив» назначил Маркуса Гисдоля новым главным тренером.
Что об этом известно:
- Клуб не раскрыл деталей соглашения.
- Это 52-летний немецкий тренер. Его карьера: 2013-2015 – «Хоффенхайм»; 2016-2018 – «Гамбург»; 2019-2021 – «Кельн».
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Комментарии (1)
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час назад
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Это, как минимум, гарантирует отсутствие недопонимания и публичных конфликтов... Типа в одном паровозе будут ехать... Если Ральф не свалит🤔
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