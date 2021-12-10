«Локомотив» при Гисдоле: две победы и шесть поражений за 11 матчей

Матч против «Марселя» в шестом туре Лиги Европы при новом главном тренере Маркусе Гисдоле стал для «Локомотива» 11-м. После этого поражения клуб вылетел из еврокубков.

Гисдоль стал главным тренером «Локомотива» 10 октября. В первом матче под его руководством «Локо» сыграл 2:2 с «Рубином» в РПЛ. Это произошло 16 октября.

Всего в 11 матчах при Гисдоле «Локомотив» дважды выиграл, трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл. Победы случились над «Сочи» и «Нижним Новгородом». В трех матчах ЛЕ «Локо» не победил ни разу.