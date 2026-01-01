Маурицио Сарри

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Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅
#Лацио
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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Сарри наорал на фанатов, которые освистывали игрока «Лацио»: «Еще раз услышу – выгоню всех!»
#Маурицио Сарри
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
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#Ювентус
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Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
Почти все лидеры «Ювентуса» проигнорировали уход Сарри. В этот момент они грустили из-за итогов ЛЧ
#Маурицио Сарри
Кажется, Сарри уволили из-за Почеттино. Сейчас – идеальный момент для такой замены
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#Маурицио Сарри
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После «Лиона» Сарри говорил, что его будущее не зависит от одного матча. А потом его уволили 🤷‍♂️
#Маурицио Сарри
Когда «Ювентус» брал первое чемпионство из этой серии, Сарри увольнял клуб третьего дивизиона
#Маурицио Сарри
Куадрадо облил Сарри судейской пеной. Тот сразу закурил и взял шампанское
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#Маурицио Сарри
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Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
Во время матчей Лиги чемпионов Сарри жует сигаретные фильтры. Курить сигареты запрещено регламентом
#Маурицио Сарри
«Ювентус» в Москве: отказались от отеля в центре, играли под свист, привезли толпу журналистов
#Ювентус
Роналду не пожал руку Сарри, когда уходил на замену. Это что-то значит?
#Криштиану Роналду
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард
Сарри выкуривает по 60 сигарет в день. Заболел пневмонией – а все равно ходит с пачкой
#Маурицио Сарри
У «Челси» разные составы под ЛЕ и АПЛ. Феноменальный разброс по фамилиям
#Челси
«Челси» наказывает Кепу: что вообще происходит и почему это важно
#Кепа Аррисабалага
У Сарри больше нет авторитета. Его вратарь проигнорировал замену, а потом проиграл финал
#Маурицио Сарри
Маурицио Сарри не вписался в АПЛ, потому что это не его мир
#Маурицио Сарри