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Маурицио Сарри
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Маурицио Сарри
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Новости
Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅
#Лацио
26 сентября 2021, 22:59
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
1
#Юрий Семин
04 августа 2021, 19:35
1
Сарри наорал на фанатов, которые освистывали игрока «Лацио»: «Еще раз услышу – выгоню всех!»
#Маурицио Сарри
20 июля 2021, 16:15
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
24 декабря 2020, 21:10
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
2
#Ювентус
29 октября 2020, 16:05
2
Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
15 октября 2020, 23:50
Почти все лидеры «Ювентуса» проигнорировали уход Сарри. В этот момент они грустили из-за итогов ЛЧ
#Маурицио Сарри
09 августа 2020, 10:47
Кажется, Сарри уволили из-за Почеттино. Сейчас – идеальный момент для такой замены
2
#Маурицио Сарри
08 августа 2020, 16:50
2
После «Лиона» Сарри говорил, что его будущее не зависит от одного матча. А потом его уволили 🤷♂️
#Маурицио Сарри
08 августа 2020, 15:48
Когда «Ювентус» брал первое чемпионство из этой серии, Сарри увольнял клуб третьего дивизиона
#Маурицио Сарри
27 июля 2020, 15:42
Куадрадо облил Сарри судейской пеной. Тот сразу закурил и взял шампанское
1
#Маурицио Сарри
27 июля 2020, 01:40
1
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая 2020, 14:48
Во время матчей Лиги чемпионов Сарри жует сигаретные фильтры. Курить сигареты запрещено регламентом
#Маурицио Сарри
07 ноября 2019, 14:30
«Ювентус» в Москве: отказались от отеля в центре, играли под свист, привезли толпу журналистов
#Ювентус
07 ноября 2019, 10:02
Роналду не пожал руку Сарри, когда уходил на замену. Это что-то значит?
#Криштиану Роналду
07 ноября 2019, 01:14
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард
15 сентября 2019, 13:07
Сарри выкуривает по 60 сигарет в день. Заболел пневмонией – а все равно ходит с пачкой
#Маурицио Сарри
29 августа 2019, 17:35
У «Челси» разные составы под ЛЕ и АПЛ. Феноменальный разброс по фамилиям
#Челси
29 мая 2019, 11:47
«Челси» наказывает Кепу: что вообще происходит и почему это важно
#Кепа Аррисабалага
28 февраля 2019, 00:33
У Сарри больше нет авторитета. Его вратарь проигнорировал замену, а потом проиграл финал
#Маурицио Сарри
24 февраля 2019, 22:30
Маурицио Сарри не вписался в АПЛ, потому что это не его мир
#Маурицио Сарри
19 февраля 2019, 12:56