Когда «Ювентус» брал первое чемпионство из этой серии, Сарри увольнял клуб третьего дивизиона
«Ювентус» выигрывает чемпионат Италии уже девять сезонов подряд. Первое чемпионство случилось еще в сезоне-2011/12. В то время в «Ювентусе» работал Антонио Конте. Маурицио Сарри тогда не было даже среди конкурентов «Ювентуса» – за топовым футболом он смотрел со стороны.
Тот Сарри бесконечно менял команды из низших дивизионов. В сезоне-2011/12 он работал в «Сорренто», которая играла в третьем дивизионе. Сарри отработал всего полсезона – в декабре 2011-го его уволили после четырех поражений подряд. Полгода Сарри просидел без работы, а летом 2012-го ушел в «Эмполи» из Серии Б.
Президент «Сорренто» Паоло Дюранте позже вспоминал увольнение Сарри. Когда «Челси» выиграл Лигу Европы, Сарри взял первый трофей в карьере. Одним из первых его поздравил как раз Дюранте. «Маурицио, пообещай, что однажды ты вернешься сюда. Мы даем тебе зарплату в 4,5 тысячи евро», – говорил ему Дюранте. Сарри ответил, что обязательно вернется.
На момент увольнения Сарри «Сорренто» был в чемпионате на шестом месте. От зоны плей-офф команда отставала всего на два очка. Есть версия, что на увольнении Сарри настояли спонсоры. Сам Дюранте называл увольнение Сарри главной ошибкой в жизни: «В жизни я совершил много глупостей, увольнение Маурицио – основная из всех. Хотя тогда он поблагодарил меня».
«Я с Сарри», – твит с такой подписью в 2011 году написал журналист Сальваторе Даре. Уже в 2019-м он вспомнил этот твит: «Я написал этот пост, когда его «Сорренто» думал об увольнении. Так в итоге и произошло потом. Мистер Сарри, горжусь тем, что встретил вас тогда по своей журналистской карьере. Надеюсь, вас ждет еще одна скамейка россонери».
И оказался прав.