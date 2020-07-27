Когда «Ювентус» брал первое чемпионство из этой серии, Сарри увольнял клуб третьего дивизиона

«Ювентус» выигрывает чемпионат Италии уже девять сезонов подряд. Первое чемпионство случилось еще в сезоне-2011/12. В то время в «Ювентусе» работал Антонио Конте. Маурицио Сарри тогда не было даже среди конкурентов «Ювентуса» – за топовым футболом он смотрел со стороны.

Тот Сарри бесконечно менял команды из низших дивизионов. В сезоне-2011/12 он работал в «Сорренто», которая играла в третьем дивизионе. Сарри отработал всего полсезона – в декабре 2011-го его уволили после четырех поражений подряд. Полгода Сарри просидел без работы, а летом 2012-го ушел в «Эмполи» из Серии Б.

Президент «Сорренто» Паоло Дюранте позже вспоминал увольнение Сарри. Когда «Челси» выиграл Лигу Европы, Сарри взял первый трофей в карьере. Одним из первых его поздравил как раз Дюранте. «Маурицио, пообещай, что однажды ты вернешься сюда. Мы даем тебе зарплату в 4,5 тысячи евро», – говорил ему Дюранте. Сарри ответил, что обязательно вернется.