Замалек

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Президент египетского «Замалека» запретил игрокам вести соцсети. Кто ослушается – минус ползарплаты
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Игрок в Египте подписал контракт – но клуб подсунул вместо него отказ от $1 млн. История про суд, хитрого агента и поддельные документы
#Бенджамин Ачимпонг
Лидеры чемпионата Египта сыграли на 86-тысячном стадионе. На трибуны пустили 30 человек
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