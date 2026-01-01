Бенджамин Ачимпонг

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Игрок в Египте подписал контракт – но клуб подсунул вместо него отказ от $1 млн. История про суд, хитрого агента и поддельные документы
#Бенджамин Ачимпонг
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