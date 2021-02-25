Игрок в Египте подписал контракт – но клуб подсунул вместо него отказ от $1 млн. История про суд, хитрого агента и поддельные документы
Игрок перешел в египетский гранд, не закрепился, ушел в аренду в клуб скромнее. И одной подписью лишил себя миллиона
Бенджамин Ашампонг – ганский нападающий, всю карьеру провел в африканских клубах, однажды вызывался в сборную. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.
Недавно Ашампонг рассказал BBC историю, как египетский клуб «Замалек» (второй по количеству титулов в стране) обманул его на миллион долларов.
Ашампонг перешел туда в 2017 году, но не смог закрепиться в основе. Еще ему не нравилось, что клуб не вовремя платит зарплату. Тогда он на правах аренды перешел в «Петроджет» – дружественный клуб «Замалека». Ашампонг говорит, что подписывал контракт, в котором указывалась только зарплата за следующие полгода.
Но оказалось, что Ашампонг подписал договор, в котором он отказывается от четырехлетнего контракта с «Замалеком» и зарплаты. Так клуб юридически пытался обосновать свое право не платить Ашампонгу 1,1 млн долларов.
Ашампонг вернулся в «Замалек» после аренды, понимая, что он играет бесплатно. Он потренировался с молодежкой, три месяца не получал зарплату и уже тогда сам ушел из клуба. По законам ФИФА можно стать свободным агентом, если клуб не платит зарплату больше трех месяцев.
И сразу же Ашампонг начал судиться. Арбитражный суд CAS согласился с его претензиями, назвал махинации с контрактами «аморальными» и потребовал «Замалек» выплатить ему все деньги плюс судебные издержки.
У «Замалека» два больших аргумента: договор с агентом и отказ игрока от претензий. Но суд считает их недействительными
«Замалек» парировал обвинения другой бумагой – договором с агентом игрока Надером Эль-Сайедом. Якобы он и Ашампонг согласились получить от клуба 250 тысяч долларов. Но Ашампонг говорит, что этот документ подделан, и он уже не является клиентом Эль-Сайеда. И он не видел даже этих 250 тысяч. По версии Ашампонга, их Эль-Сайед и получил.
Агент говорит, что с 2016-го представляет интересы Ашампонга, и все документы, которые он подписал, действительны.
Всего за 11 месяцев контракта от «Замалека» Ашампонг получил 111 тысяч долларов. После этой истории он пытался перейти в клуб из Катара и для одобрения трансфера подписал договор, по которому он не имеет претензий к «Замалеку» (это еще один их аргумент). Но CAS признал этот документ недействительным, потому что он был подписан в «стесненных обстоятельствах».
«Это неправильно, что с нами обращаются, как с животными. Я и другие парни должны бороться в таких ситуациях. Я приходил работать и делать все, чтобы накормить семью».
CAS обвиняет «Замалек» в запугивании игрока и желании расторгнуть контракт без финансовых обязательствах перед футболистом. И суд продолжает настаивать, чтобы клуб все-таки выплатил Ашампонгу 1,1 млн долларов. А «Замалек» ведет себя странно. Например, его представители не явились на слушания, потому что «человек, управляющий электронной почтой клуба, уехал».
ФИФА уже рассматривает дело. «Замалеку» грозит трансферный бан и вычет очков из таблицы.