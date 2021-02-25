Игрок в Египте подписал контракт – но клуб подсунул вместо него отказ от $1 млн. История про суд, хитрого агента и поддельные документы

Игрок перешел в египетский гранд, не закрепился, ушел в аренду в клуб скромнее. И одной подписью лишил себя миллиона

Бенджамин Ашампонг – ганский нападающий, всю карьеру провел в африканских клубах, однажды вызывался в сборную. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Недавно Ашампонг рассказал BBC историю, как египетский клуб «Замалек» (второй по количеству титулов в стране) обманул его на миллион долларов.

Ашампонг перешел туда в 2017 году, но не смог закрепиться в основе. Еще ему не нравилось, что клуб не вовремя платит зарплату. Тогда он на правах аренды перешел в «Петроджет» – дружественный клуб «Замалека». Ашампонг говорит, что подписывал контракт, в котором указывалась только зарплата за следующие полгода.

Но оказалось, что Ашампонг подписал договор, в котором он отказывается от четырехлетнего контракта с «Замалеком» и зарплаты. Так клуб юридически пытался обосновать свое право не платить Ашампонгу 1,1 млн долларов.