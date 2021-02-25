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Игрок в Египте подписал контракт – но клуб подсунул вместо него отказ от $1 млн. История про суд, хитрого агента и поддельные документы
#Бенджамин Ачимпонг
Лидеры чемпионата Египта сыграли на 86-тысячном стадионе. На трибуны пустили 30 человек
#Египет
#Египет