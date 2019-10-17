Президент египетского «Замалека» запретил игрокам вести соцсети. Кто ослушается – минус ползарплаты
Мортада Мансур – глава «Замалека» – сообщил о таком решении игрокам: «Никто из вас не может иметь страницу в фейсбуке. Выбирайте между клубом и вашими аккаунтами в фейсбуке и инстаграме. Кто откроет страницу – оштрафую на половину зарплаты. Каждый пост – штраф».
В комментариях поражены те, кто никогда не слышал про этого президента. Людей, знакомых с египетским футболом, поведение Мансура не удивляет. «Он каждую неделю попадает в заголовки», – рассказал один из комментирующих.
С результатами в новом сезоне такой запрет связан быть не может – «Замалек» стартовал с семи очков в трех матчах.
При этом сам Мансур спокойно ведет собственный инстаграм.
Именно Мансур трижды объявлял о снятии команды с чемпионата, протестуя против предвзятого, по его мнению, судейства в пользу главного соперника по лиге – «Аль-Ахли». Было это в декабре 2015-го, затем в мае 2016-го, а потом и в декабре 2016-го. С сезона-2014/15 «Замалек» не становился чемпионом Египта.
Мансур известен тем, что выиграл борьбу против ультрас – в мае 2015-го их запретили в Египте и приравняли к террористическим организациям.
Как правило, у таких президентов очень часто меняются в клубе тренеры. «Замалек» – не исключение, там за последние пять лет их перебывало полтора десятка.
А сам Мансур, став в марте 2014-го главой «Замалека», сообщил через неделю, что собирается баллотироваться на пост президента Египта. Правда еще через пару недель сменил свое решение и поддержал другого кандидата.