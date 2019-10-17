Президент египетского «Замалека» запретил игрокам вести соцсети. Кто ослушается – минус ползарплаты

В комментариях поражены те, кто никогда не слышал про этого президента. Людей, знакомых с египетским футболом, поведение Мансура не удивляет. «Он каждую неделю попадает в заголовки», – рассказал один из комментирующих.

С результатами в новом сезоне такой запрет связан быть не может – «Замалек» стартовал с семи очков в трех матчах.

При этом сам Мансур спокойно ведет собственный инстаграм.