7 фактов о том, насколько сенсационна победа «Аякса»

«Ювентус» проиграл «Аяксу» (1:2) на домашнем стадионе. Криштиану Роналду опять забил головой – это его уже четвертый подобный мяч в этой ЛЧ. Ни один игрок в текущем сезоне Лиги чемпионов столько головой не забивал.

Еще один важный итог для Криштиану: он забил уже 126 голов в Лиге чемпионов. 65 из них пришлись на стадию плей-офф. Ни одному игроку подобное пока не удавалось.

На «Ювентус» по-разному повлияли личные успехи Роналду и фанатские проблемы. Да, болельщики «Ювентуса» опять молчали. Возможно, их поддержки и не хватило команде, чтобы повторить разгромную игру с «Атлетико».