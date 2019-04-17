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7 фактов о том, насколько сенсационна победа «Аякса»
17 апреля 2019, 00:11
«Ювентус» проиграл «Аяксу» (1:2) на домашнем стадионе. Криштиану Роналду опять забил головой – это его уже четвертый подобный мяч в этой ЛЧ. Ни один игрок в текущем сезоне Лиги чемпионов столько головой не забивал.
Еще один важный итог для Криштиану: он забил уже 126 голов в Лиге чемпионов. 65 из них пришлись на стадию плей-офф. Ни одному игроку подобное пока не удавалось.
На «Ювентус» по-разному повлияли личные успехи Роналду и фанатские проблемы. Да, болельщики «Ювентуса» опять молчали. Возможно, их поддержки и не хватило команде, чтобы повторить разгромную игру с «Атлетико».
«Аяксу» не мешало ничего:
- «Аякс» – первая команда в истории Лиги чемпионов, которая вышла в полуфинал ЛЧ после трех раундов квалификации. «Аякс» прошел «Штурм», «Стандард» и киевское «Динамо», а потом попал в групповой этап.
- «Аякс» повторил собственный рекорд по голам за сезон во всех турнирах. В матче с «Ювентусом» команда достигла цифры в 155 мячей. Такие же показатели были в сезоне-2009/10. В ЛЧ у «Аякса» уже 32 гола – это клубный рекорд.
- Автор победного гола – Маттейс де Лигт. Он стал самым молодым голландцем с 1996 года, который забил в матче плей-офф Лиги чемпионов (19 лет, 246 дней). Нордин Вотер был моложе всего на девять дней. Среди голландских защитников де Лигт вне конкуренции по возрасту.
- Еще важное про де Лигта и его партнеров. Уже 20 тинейджеров из «Аякса» забивали голы в Лиге чемпионов. Ближайший преследователь – «Барселона» (14).
- «Аякс» вышел в полуфинал еврокубка впервые за 22 года. Интересно, что все логично даже по статистике. «Аякс» перебил «Ювентус» по общему количеству ударов (13:11) и по ударам в створ (4:2).
- Впервые с сезона-1981/82 «Ювентус» вылетел из ЛЧ от команды, которая не играет в топ-5 лучших чемпионатах Европы. Тогда это был «Андерлехт».
- Криштиану Роналду впервые вылетел из ЛЧ на стадии четвертьфинала. До этого он не вылетал на этой стадии десять сезонов (хотя были вылеты раньше).
Данные взяты с твиттера Opta и официального сайта УЕФА
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