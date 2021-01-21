ЧМ-2014

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Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
Первый канал не показывает гимн перед матчами сборной. Все злятся. Сам канал этого почти не объясняет
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#Россия
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Как звезды «ПСЖ» играли в больших финалах
#ПСЖ
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
#Анхель Ди Мария
Такой матч был или нет? Тест на футбольную память
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#Футбол
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Ди Мария лечился стволовыми клетками и порвал письмо «Реала». Все – ради финала чемпионата мира
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#Анхель Ди Мария
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Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
Пять лет назад Бразилия умирала от тоски и боли. Те самые 1:7
#Бразилия
«Суарес – настоящий подлец». 5 лет главному укусу в истории футбола
#Луис Суарес