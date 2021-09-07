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#Сердар Азмун #РПЛ #Зенит #Тоттенхэм #Рома #Лион #Байер

«Зенит» отклонил предложения «Ромы», «Тоттенхэма», «Лиона» и «Байера» по Азмуну: «Если уйду, то летом как свободный агент»

07 сентября, 16:13

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Об этом рассказал нападающий Сердар Азмун

«У меня действует контракт. Даже если я захочу уйти из «Зенита », клуб может остановить меня и ничего не получится. 

Мне поступали предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы» – их отклонили. Если я уйду, то это будет летом как свободный агент».

  • Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Он перешел в команду в 2019 году.
  • Вместе с «Зенитом» Азмун трижды выигрывал чемпионат России. В сезоне-2019/20 он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • В этом сезоне Азмун провел в РПЛ шесть матчей и забил пять голов.
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Источник:
Calciomercato
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