«Зенит» отклонил предложения «Ромы», «Тоттенхэма», «Лиона» и «Байера» по Азмуну: «Если уйду, то летом как свободный агент»

Об этом рассказал нападающий Сердар Азмун:

«У меня действует контракт. Даже если я захочу уйти из «Зенита », клуб может остановить меня и ничего не получится.

Мне поступали предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы» – их отклонили. Если я уйду, то это будет летом как свободный агент».