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«Зенит» отклонил предложения «Ромы», «Тоттенхэма», «Лиона» и «Байера» по Азмуну: «Если уйду, то летом как свободный агент»
07 сентября, 16:13
Об этом рассказал нападающий Сердар Азмун:
«У меня действует контракт. Даже если я захочу уйти из «Зенита », клуб может остановить меня и ничего не получится.
Мне поступали предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы» – их отклонили. Если я уйду, то это будет летом как свободный агент».
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