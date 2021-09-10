Джером Боатенг
Лион
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#Джером Боатенг #Лион

Боатенг оштрафован на 1,8 миллиона евро за нападение на бывшую девушку. Он избежал тюремного срока

час назад

В Мюнхене прошел суд над футболистом Джеромом Боатенгом. Его признали виновным в домашнем насилии и оштрафовали на общую сумму 1,8 миллиона евро.

Дело возбудили в 2018 году по заявлению его бывшей девушки и матери двух его детей Шерин Сенлер. По ее словам, Боатенг бросил в нее лампу и термосумку, а потом ударил и потащил за волосы.

Боатенг обвинения отрицал. Он заявил, что Сенлер стала агрессивной во время спора из-за карточной игры. После этого она ударила его, поранила губу, после чего он ее оттолкнул.

Прокурор запросил для Боатенга штраф в 1,5 миллиона евро и полтора года тюрьмы, но игрок избежал срока.

  • Боатенгу 33 года. Он чемпион мира в составе Германии, девятикратный чемпион Германии и двукратный победитель Лиги чемпионов с «Баварией».
  • Летом он покинул «Баварию» после десяти лет в клубе и перешел в «Лион».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Associated Press
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