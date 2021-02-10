Боатенг уехал с ЧМ из-за смерти бывшей девушки в день рождения ее сына. Они скандально расстались за неделю до этого

У «Баварии» впереди финал клубного ЧМ против «Тигрес», но Джером Боатенг в нем не сыграет. «Какое-то время его не будет в составе», – подтвердил Ханс-Дитер Флик.

Причина – смерть его бывшей подруги Касии Ленхардт.

Боатенг и Ленхардт расстались неделю назад с большим скандалом.

Ленхардт найдена мертвой в своем доме в Берлине. Полиция не обнаружила следов насилия. Daily Mail пишет, что она была вызвана после сообщения о самоубийстве.

Это случилось в день рождения сына Ленхардт от прошлых отношений (ему исполнилось шесть лет).

История с женщинами у Боатенга долгая и скандальная.

В 2007 году он начал встречаться с моделью Шерин Сенлер. Она родила ему двух близняшек, пара сходилась и расходилась из-за обвинений Боатенга в неверности.