Боатенг уехал с ЧМ из-за смерти бывшей девушки в день рождения ее сына. Они скандально расстались за неделю до этого
У «Баварии» впереди финал клубного ЧМ против «Тигрес», но Джером Боатенг в нем не сыграет. «Какое-то время его не будет в составе», – подтвердил Ханс-Дитер Флик.
Причина – смерть его бывшей подруги Касии Ленхардт.
- Боатенг и Ленхардт расстались неделю назад с большим скандалом.
- Ленхардт найдена мертвой в своем доме в Берлине. Полиция не обнаружила следов насилия. Daily Mail пишет, что она была вызвана после сообщения о самоубийстве.
- Это случилось в день рождения сына Ленхардт от прошлых отношений (ему исполнилось шесть лет).
История с женщинами у Боатенга долгая и скандальная.
В 2007 году он начал встречаться с моделью Шерин Сенлер. Она родила ему двух близняшек, пара сходилась и расходилась из-за обвинений Боатенга в неверности.
Все было настолько напряженно, что они соглашались общаться только в присутствии адвокатов. В 2018-м они расстались, а Сенлер обвинила Боатенга в том, что он напал на нее в отпуске, швырнув стеклянный подсвечник.
Боатенг стал встречаться с ямайской моделью Ребеккой Силвера. Это продлилось не больше года из-за его измены. Изменял Боатенг как раз с Касией Ленхардт. Хватило тоже на год, после чего в феврале 2021-го отношения закончились.
Была еще одна женщина, которая родила от него сына в 2015-м. Имя держится в секрете.
Касия в 2012 году заняла четвертое место в шоу German's Next Top Model, с тех пор работала моделью. Сына она родила в 19 лет. С конца 2019-го ее отношения с Боатенгом уже стали известны всем благодаря снимкам в инстаграме.
В последние три месяца все обострилось.
• В декабре 2020-го Силвера написала в инстаграме, что Касия стала подражать ей, чтобы понасмехаться. И приложила скриншоты разговоров с ней и Боатенгом. Касия извинилась. Конфликт был исчерпан.
• В начале января Касия врезалась в фонарный столб на машине Боатенга, а в клинике в ее крови обнаружен алкоголь.
• В феврале Боатенг объявил о расставании с Касией, назвав ее причиной разрушенной семьи и отношений с Силверой, пожаловался на шантаж.
Касия ответила, что разорвала отношения из-за лжи и его постоянных измен. Она пообещала собраться с силами и рассказать правду. Но этого уже не произойдет.
Под ее последней фотографией 186 тысяч лайков. И уже почти 20 тысяч комментариев. «Пора подвести черту. Хватит», – такой была ее подпись.