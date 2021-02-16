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Мбаппе забил 111-й гол за «ПСЖ». Больше мячей только у Ибрагимовича и Кавани
вчера, 23:47
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе трижды забил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1, второй тайм). Эти мячи позволили ему войти в топ-3 бомбардиров парижского клуба, обойдя Педру Паулету.
- Эдинсон Кавани — 200 голов
- Златан Ибрагимович — 156
- Килиан Мбаппе — 111
Мбаппе 22 года, он провел за «ПСЖ» 153 игры. Остальные футболисты из топа рейтинга либо уже не выступают за «ПСЖ», либо завершили карьеру.
UPD: Изначально в новости говорилось, что Мбаппе забил 109-й гол и сравнялся с Паулетой. После второго и третьего мячей мы обновили материал.
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