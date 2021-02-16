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#Килиан Мбаппе #Лига чемпионов #Футбол #Златан Ибрагимович #ПСЖ #Лига 1 #Эдинсон Кавани #Педру Паулета

Мбаппе забил 111-й гол за «ПСЖ». Больше мячей только у Ибрагимовича и Кавани

вчера, 23:47

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе трижды забил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»  (4:1, второй тайм). Эти мячи позволили ему войти в топ-3 бомбардиров парижского клуба, обойдя Педру Паулету.

  1. Эдинсон Кавани — 200 голов
  2. Златан Ибрагимович — 156
  3. Килиан Мбаппе — 111

Мбаппе 22 года, он провел за «ПСЖ» 153 игры. Остальные футболисты из топа рейтинга  либо уже не выступают за «ПСЖ», либо завершили карьеру.

UPD: Изначально в новости говорилось, что Мбаппе забил 109-й гол и сравнялся с Паулетой. После второго и третьего мячей мы обновили материал.

«ПСЖ» не обыгрывал «Барселону» в плей-офф ЛЧ с 1995 года

Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 27
1:4
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 32
Мбаппе 65
Кен 70
Мбаппе 85
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