Мбаппе забил 111-й гол за «ПСЖ». Больше мячей только у Ибрагимовича и Кавани

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе трижды забил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1, второй тайм). Эти мячи позволили ему войти в топ-3 бомбардиров парижского клуба, обойдя Педру Паулету.

Эдинсон Кавани — 200 голов Златан Ибрагимович — 156 Килиан Мбаппе — 111

Мбаппе 22 года, он провел за «ПСЖ» 153 игры. Остальные футболисты из топа рейтинга либо уже не выступают за «ПСЖ», либо завершили карьеру.

UPD: Изначально в новости говорилось, что Мбаппе забил 109-й гол и сравнялся с Паулетой. После второго и третьего мячей мы обновили материал.

«ПСЖ» не обыгрывал «Барселону» в плей-офф ЛЧ с 1995 года