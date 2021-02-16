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«ПСЖ» не обыгрывал «Барселону» в плей-офф ЛЧ с 1995 года
3 часа назад
«Барселона» примет «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
- Команды играют впервые после плей-офф 2017 года. Тогда первая игра завершилась победой «ПСЖ» со счетом 4:0, а в ответной встрече «Барса» выиграла 6:1 и прошла в четвертьфинал.
- «Барселона» пока остается единственной командой, которая прошла соперника в ЛЧ после поражения в первом матче с разницей в четыре и более мяча.
- Одним из главных игроков той встречи был Неймар. Тогда он выступал за «Барселону» и забил два гола, но теперь играет за «ПСЖ». Матч с «Барсой» бразилец пропустит из-за травмы.
- «Барселона» выбивала «ПСЖ» в последних трех встречах плей-офф: в 2015, 2016 и 2017 году. Парижане обыгрывали каталонцев в плей-офф только в 1995 году. Тогда игры 1/4 финала завершились с общим счетом 3:2.
Где смотреть матч «Барселона» – «ПСЖ»
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