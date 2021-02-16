Где смотреть матч «Барселона» – «ПСЖ»

«Барселона» и «ПСЖ» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч стартует 16 февраля в 23:00 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Это первая встреча команд с 2017 года. В сезоне-2016/17 они тоже играли на этой стадии Лиги чемпионов. Тогда «ПСЖ» выиграл домашний матч со счетом 4:0, но проиграл гостевой – 1:6.

«ПСЖ» набрал 12 очков и занял на групповом этапе первое место. «Барселона» была второй, хотя имела 15 очков. Она пропустила на первое место «Ювентус», потому что проиграла очный матч со счетом 0:3.

Прогноз на матч «Барселона» – «ПСЖ»